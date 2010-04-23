Требуется проверка анкет и фотографий на сайте знакомств.

Платим 0.2 рублей за анкету. При 8-и часовой занятости в день в среднем выходит 8-9000 рублей в месяц.

Оплата через WMR или Яндекс деньги. Можем платить блочно. За минимум 5000 анкет.

Т.к. анкет много, проверять будут несколько человек, у каждого отдельный счетчик.

Процесс проверки анкеты в деталях:

http://www.myloveblog.com/temp/

Системные требования:

- разрешение монитора не меньше 1280 x 1024

- браузеры: FireFox, Opera, Chrome

Если заинтересовались предложением оставьте ваш номер ICQ мы с вами свяжемся.