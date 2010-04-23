Проверка анкет и фотографий на сайте знакомств.

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Завершен25 заявок912 просмотров

Требуется проверка анкет и фотографий на сайте знакомств.

Платим 0.2 рублей за анкету. При 8-и часовой занятости в день в среднем выходит 8-9000 рублей в месяц.

Оплата через WMR или Яндекс деньги. Можем платить блочно. За минимум 5000 анкет.

Т.к. анкет много, проверять будут несколько человек, у каждого отдельный счетчик.

Процесс проверки анкеты в деталях:

http://www.myloveblog.com/temp/

Системные требования:

- разрешение монитора не меньше 1280 x 1024

- браузеры: FireFox, Opera, Chrome

Если заинтересовались предложением оставьте ваш номер ICQ мы с вами свяжемся.

15 лет назад
bigzur
Артем 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

laj
35 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
15 лет назад
$1
1 день
Спасибо за работу! Все отлично!
Понравилось работать с этим заказчиком. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.

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laj
35 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
15 лет назад

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