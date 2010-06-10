Система управления - Битрикс. Желателен исполнитель со знанием системы Требуется создать элемент, заполнить необходимые поля и прикрепить фото Детальное описание работы - http://enabea.com/freelance/19.php Укажите обязательно ...
Заполнить базу гостиниц на сайте
Общее описание: есть самописная база объектов (гостиниц) - каждый объект 300 полей для заполнения (чекбоксы, текст). Заполняется через веб-интерфейс.
Задача заключается в следующем:
1. Выбрать нужные данные по гостинице (УРЛы предоставляются)
2. Занести общее описание по гостинице
3. Загрузить изображения
4. Сформировать прайс-лист
объектов больше 1000. Возможно постоянное сотрудничество.
Выбранный исполнитель
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