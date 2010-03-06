Найти подходящую тему для wordpress

Надо найти, желательно бесплатную, тему для wordpress определённой цветовой гаммы - Желто-черно-красной... преобладает жёлтый, дальше черный и меньше всего красного...

От исполнителя хотелось бы получить список (набор скриншотов) из нескольких тем, 5-6, и урл где их можно скачать-приобрести.. чтоб дальше я сам мог выбрать что использовать.

Работы на пару часов листания катологов с темами..

Оплата в ВМЗ