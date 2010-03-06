Найти подходящую тему для wordpress

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Завершен3 заявки192 просмотра

Надо найти, желательно бесплатную, тему для wordpress определённой цветовой гаммы - Желто-черно-красной... преобладает жёлтый, дальше черный и меньше всего красного...

От исполнителя хотелось бы получить список (набор скриншотов) из нескольких тем, 5-6, и урл где их можно скачать-приобрести.. чтоб дальше я сам мог выбрать что использовать.

Работы на пару часов листания катологов с темами..

Оплата в ВМЗ

WordPress
15 лет назад
rufi
45 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

nuts
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-2)
15 лет назад
$15
1 день
Договорились о сумме и через час задание было сделано, без лишних вопросов и разговоров. Еще раз спасибо.

Заявки фрилансеров

nuts
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-2)
15 лет назад

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