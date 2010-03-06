Система управления - Битрикс. Желателен исполнитель со знанием системы Требуется создать элемент, заполнить необходимые поля и прикрепить фото Детальное описание работы - http://enabea.com/freelance/19.php Укажите обязательно ...
Найти подходящую тему для wordpress
Надо найти, желательно бесплатную, тему для wordpress определённой цветовой гаммы - Желто-черно-красной... преобладает жёлтый, дальше черный и меньше всего красного...
От исполнителя хотелось бы получить список (набор скриншотов) из нескольких тем, 5-6, и урл где их можно скачать-приобрести.. чтоб дальше я сам мог выбрать что использовать.
Работы на пару часов листания катологов с темами..
Оплата в ВМЗ
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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