Работа на форумах

Необходим подрядчик для выполнения естественного постинга(форума и блоги) по теме или(еще лучше) дополнения темы автора своими постами ссылаясь на одну из внутренних страниц. Ссылаться нужно на информационный портал об Абхазии.

Работа по след алгоритму

1.Ищем По слову Абхазия темы вот здесь blogsearch.google.ru(Можете искать чем то ище)

2.Читаем и анализируем материал

3.Думаем что можем добавить с нашего портала об абхазии по теме

4.Спрашиваем у автора или одного из участников общения что то в коммента блога или на форуме по теме

5. После ответа добавляем свой ответе с ссылкой.(ссылаемся на разные страницы нашего сайта, чередуем ссылку урлом и якорем. якорь берём из титла страницы)

Блоги и форумы нужны живые, тоесть ссылки с заспамленным и без посещаемость вообще не пойдут.

Цена за пост 20-60руб(зависит от качества). Возможен Ваш ценообразования, обоснованный разумеется.

В неделю до 20 постов, тоесть 10 ссылок