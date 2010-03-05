Собрать информацию по гостиницам (англ. язык)

Есть база данных по странам, которую нужно наполнить информацией о гостиницах. Список стран есть. Информация только на английском языке, ищется с помощью гугла, берется с сайтов гостиниц. Примеры поисковых запросов даем.

Оформляется все в иксель файле, ниже прикреплен его пример, так что вы сразу можете посмотреть какая информация и обьем требуется.

Оплата $0,15 за запись (строку в иксель файле+3 фото). Общее требуемое количество - 400-500.

Сроки - 5-7 дней.