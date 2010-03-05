Наполнение форума

Стартап проекту требуются постеры для работы с форумом (+комменты к статьям)

На первом этапе (7 дней) необходимо несколько (5-10) человек для наполения форума по психологии и комментирование статей.

По форуму - десять-двадцать осмысленных сообщений от каждого участника в день (количество новых тем от каждого участника не более 2-х в день).

По статьям - 2-7 комментов к каждой.

При публикации новых тем недопускается "тупой" копи-паст. Минимум оч хороший рерайт, максимум чтонибудь новенькое :)

Короткие и глупые сообщения не оплачиваются.

Оплата на первом этапе: новая тема 1.5 руб., пост 1руб. оплата по факту СТРОГО Яндекс деньги.

По результатам первого этапа будет отобрано несколько исполнителей для продолжения сотрудничества с увеличением оплаты.

Свои предложения оставляете здесь. Личку и аську не спамить - сразу в игнор.

Предпочтение отдается людым знакомым с психологией :-)