Наполнение форума

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок361 просмотр

Стартап проекту требуются постеры для работы с форумом (+комменты к статьям)

На первом этапе (7 дней) необходимо несколько (5-10) человек для наполения форума по психологии и комментирование статей.

По форуму - десять-двадцать осмысленных сообщений от каждого участника в день (количество новых тем от каждого участника не более 2-х в день).

По статьям - 2-7 комментов к каждой.

При публикации новых тем недопускается "тупой" копи-паст. Минимум оч хороший рерайт, максимум чтонибудь новенькое :)

Короткие и глупые сообщения не оплачиваются.

Оплата на первом этапе: новая тема 1.5 руб., пост 1руб. оплата по факту СТРОГО Яндекс деньги.

По результатам первого этапа будет отобрано несколько исполнителей для продолжения сотрудничества с увеличением оплаты.

Свои предложения оставляете здесь. Личку и аську не спамить - сразу в игнор.

Предпочтение отдается людым знакомым с психологией :-)

15 лет назад
vizufon
42 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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