Подобрать картинку

# 1 — $ 5

Для рекламы сайта http://www.bukmekerskiekontory.ru (про букмекерские конторы и ставки на спорт)

нужна статичная картинка 133*100 jpg

цель: обеспечить высокую кликабельность (CTR), но чтобы человек понимал куда идет

не надо: предлагать деньги, мячи, футболистов, а также менее популярные виды спорта (это все опробовано в разных вариантах и не дает желаемого эффекта)