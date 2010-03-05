Подобрать картинку

(Желающим: оставить заявку по форме и написать в асю: ссылку на профиль + пару слов о работе и ссылку на проект) Здравствуйте. У меня есть личный проект - ...
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Для рекламы сайта http://www.bukmekerskiekontory.ru (про букмекерские конторы и ставки на спорт)
нужна статичная картинка 133*100 jpg
цель: обеспечить высокую кликабельность (CTR), но чтобы человек понимал куда идет
не надо: предлагать деньги, мячи, футболистов, а также менее популярные виды спорта (это все опробовано в разных вариантах и не дает желаемого эффекта)
Заявки фрилансеров
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