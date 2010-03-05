Подобрать картинку

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$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт31 заявка1460 просмотров
#1$5

Для рекламы сайта http://www.bukmekerskiekontory.ru (про букмекерские конторы и ставки на спорт)

нужна статичная картинка 133*100 jpg

цель: обеспечить высокую кликабельность (CTR), но чтобы человек понимал куда идет

не надо: предлагать деньги, мячи, футболистов, а также менее популярные виды спорта (это все опробовано в разных вариантах и не дает желаемого эффекта)

15 лет назад
kovalev3000
Дмитрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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