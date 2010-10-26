Наполнение форума

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Завершен10 заявок196 просмотров

Требуется грамотно и качественно заполнить форум темами и сообщениями, подходящими по тематике к разделам форума. Работаем с предоплатой 50% остальная сумма по факту. Более подробно в ПС.

15 лет назад
alexwebinfo
Александр 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

Maria81
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Мария выполняет порученные задания, со вкусом, с толком и со смыслом. Обращаюсь к ней уже не в первый раз и очень доволен выполненной работой! Рекомендую всем заказчикам.
Очень рада сотрудничеству. Отличный заказчик и приятный в общении человек,чёткое задание, своевременная и достойная оплата. 10 баллов!

Заявки фрилансеров

Maria81
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

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