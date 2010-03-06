Наполнение сайтов статьями

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок353 просмотра

Требуется размещать на сайтах рзличного рода информацию: картирки, статьи и др. (вся информация предоставляется). Сайты прикручены к разным системам управления.

Условия оплаты:

Сайт на системе управления. Размещение одной статьи с картинкой (картинку желательно искать на иностранных ресурсах, обязательно нужно подписать к картинке alt), проставление внутренней переленковки, теги: H1, b, title и т.д. Форматирование статьи. - 10 руб.

Сайт без системы управления. Размещение одной статьи с картинкой (картинку желательно искать на иностранных ресурсах, обязательно нужно подписать к картинке alt), проставление внутренней переленковки, теги: H1, b, title и т.д. Форматирование статьи. - 15 руб.

15 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Работа на трех форумах

    $50

    Требуются постеры для трех форумов Возможна работа сразу на трех форумах, оплачиваются несколько логинов. Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему". Оплата будет ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение форума

    Требуются наполнители для форума, стоимость поста 4 руб. за пост, посты типа круто, клево и т.п. не учитываются, креативный подход приветствуется.

    Наполнение сайтов30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Собрать информацию по гостиницам (англ. язык)

    $100

    Есть база данных по странам, которую нужно наполнить информацией о гостиницах. Список стран есть. Информация только на английском языке, ищется с помощью гугла, берется с сайтов гостиниц. Примеры поисковых запросов даем. Оформляется ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение форума

    $50

    Стартап проекту требуются постеры для работы с форумом (+комменты к статьям) На первом этапе (7 дней) необходимо несколько (5-10) человек для наполения форума по психологии и комментирование статей. По форуму - десять-двадцать осмысленных ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Подобрать картинку

    $5

    Для рекламы сайта http://www.bukmekerskiekontory.ru (про букмекерские конторы и ставки на спорт) нужна статичная картинка 133*100 jpg цель: обеспечить высокую кликабельность (CTR), но чтобы человек понимал куда идет ...

    Наполнение сайтов31 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение форума

    Требуется грамотно и качественно заполнить форум темами и сообщениями, подходящими по тематике к разделам форума. Работаем с предоплатой 50% остальная сумма по факту. Более подробно в ПС.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад