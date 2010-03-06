Наполнение сайтов статьями

Требуется размещать на сайтах рзличного рода информацию: картирки, статьи и др. (вся информация предоставляется). Сайты прикручены к разным системам управления.

Условия оплаты:

Сайт на системе управления. Размещение одной статьи с картинкой (картинку желательно искать на иностранных ресурсах, обязательно нужно подписать к картинке alt), проставление внутренней переленковки, теги: H1, b, title и т.д. Форматирование статьи. - 10 руб.

Сайт без системы управления. Размещение одной статьи с картинкой (картинку желательно искать на иностранных ресурсах, обязательно нужно подписать к картинке alt), проставление внутренней переленковки, теги: H1, b, title и т.д. Форматирование статьи. - 15 руб.