Требуются постеры для трех форумов Возможна работа сразу на трех форумах, оплачиваются несколько логинов. Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему". Оплата будет ...
Наполнение сайтов статьями
Требуется размещать на сайтах рзличного рода информацию: картирки, статьи и др. (вся информация предоставляется). Сайты прикручены к разным системам управления.
Условия оплаты:
Сайт на системе управления. Размещение одной статьи с картинкой (картинку желательно искать на иностранных ресурсах, обязательно нужно подписать к картинке alt), проставление внутренней переленковки, теги: H1, b, title и т.д. Форматирование статьи. - 10 руб.
Сайт без системы управления. Размещение одной статьи с картинкой (картинку желательно искать на иностранных ресурсах, обязательно нужно подписать к картинке alt), проставление внутренней переленковки, теги: H1, b, title и т.д. Форматирование статьи. - 15 руб.
Заявки фрилансеров
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