Работа на трех форумах

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок283 просмотра

Требуются постеры для трех форумов

Возможна работа сразу на трех форумах, оплачиваются несколько логинов.

Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему".

Оплата будет производиться через WMR деньги в рублях.

Минимум 100 сообщений.

Короткие и глупые сообщения не оплачиваются. Без полного копирования с других форумов и сайтов

Оплата по факту за 100 сообщений.

Если ваша работа понравится, возможно продолжение сотрудничества.

Предложения только сюда.

Цена:

1 сообщение - 1 руб.

1 тема - 1.5 руб.

Хочу уточнить, что цена пока не обсуждается, если с моей ценой согласны - оставляйте предложение.

15 лет назад
3aaaaaa3
Фёдор 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнение форума

    Требуются наполнители для форума, стоимость поста 4 руб. за пост, посты типа круто, клево и т.п. не учитываются, креативный подход приветствуется.

    Наполнение сайтов30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Собрать информацию по гостиницам (англ. язык)

    $100

    Есть база данных по странам, которую нужно наполнить информацией о гостиницах. Список стран есть. Информация только на английском языке, ищется с помощью гугла, берется с сайтов гостиниц. Примеры поисковых запросов даем. Оформляется ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение форума

    $50

    Стартап проекту требуются постеры для работы с форумом (+комменты к статьям) На первом этапе (7 дней) необходимо несколько (5-10) человек для наполения форума по психологии и комментирование статей. По форуму - десять-двадцать осмысленных ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Подобрать картинку

    $5

    Для рекламы сайта http://www.bukmekerskiekontory.ru (про букмекерские конторы и ставки на спорт) нужна статичная картинка 133*100 jpg цель: обеспечить высокую кликабельность (CTR), но чтобы человек понимал куда идет ...

    Наполнение сайтов31 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение форума

    Требуется грамотно и качественно заполнить форум темами и сообщениями, подходящими по тематике к разделам форума. Работаем с предоплатой 50% остальная сумма по факту. Более подробно в ПС.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад