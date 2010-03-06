(Желающим: оставить заявку по форме и написать в асю: ссылку на профиль + пару слов о работе и ссылку на проект) Здравствуйте. У меня есть личный проект - ...
Работа на трех форумах
Требуются постеры для трех форумов
Возможна работа сразу на трех форумах, оплачиваются несколько логинов.
Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему".
Оплата будет производиться через WMR деньги в рублях.
Минимум 100 сообщений.
Короткие и глупые сообщения не оплачиваются. Без полного копирования с других форумов и сайтов
Оплата по факту за 100 сообщений.
Если ваша работа понравится, возможно продолжение сотрудничества.
Предложения только сюда.
Цена:
1 сообщение - 1 руб.
1 тема - 1.5 руб.
Хочу уточнить, что цена пока не обсуждается, если с моей ценой согласны - оставляйте предложение.
Заявки фрилансеров
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