Наполнение форума

Имеется:

Новый форум региональной соцсети.

Задача:

Написать 1000 постов в течении 1 месяца.

Писать нужно примерно по 30 сообщений в день, т.е. не надо 1000 постов за 1-3 дня.

Придумывать ничего не надо, будут предоставленны ссылки на аналогичные форумы, достаточно просто делать рерайт сообщений.

Копи/паст не нужен и если будет замечен — оплачиваться не будет. Посты типа: «Спасибо!», «Ок» и т.п. писать можно, но они не оплачиваются.

Не стоит писать от 1 пользователя по 100 сообщений.

Оптимально примерно около 10 сообщений в одной теме.

Ники должны быть в рамках разумного и не напоминать ботов.

Т.е. ники похожие на: dfsghjsdsf или bgsdffre использовать не надо.

Оплата:

Цена за 1 сообщение — 2руб. Оплата после отчета через WMR.

Отчет присылается в виде обычного текстового файла с ссылкой на тему и количеством сообщений, написанных в ней.

Предоплаты нет, но могу легко оплачивать по факту каждую неделю. Так будет проще.

P.S.

Если работа понравится, возможно продолжение сотрудничества. Подобных форумов несколько.

Жду ваших предложений. Желательно с примерами работ.

После того, как я отберу исполнителя продолжим обсуждение деталей по почте или ICQ.