Victorian_Lady

Алина Безуглая Victorian_Lady

 
38 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
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Отзывы заказчиков
dimakrilov80
Дима 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Нужны статьи для раздела о работе и карьере
Хорошая работа! Выполнена в указанный срок и с учетом наших пожеланий. Спасибо, Алина! Рады нашему сотрудничеству.
Было приятно сотрудничать с человеком. Всегда своевременная оплата.
Ответный отзыв
polarts
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Обзоры, приватный проект для Victorian_Lady
Отлично выполненная работа. Были написаны хорошие статьи и обзоры. Спасибо!
Все отлично! Огромное спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
kredit24
Валерий 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Требуется линкменеджер
Рекомендую Алину, как ответственного и профессионального исполнителя!
Довольна сотрудничеством! Очень пунктуальный и ответственный заказчик!
Ответный отзыв
vegaweb
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Специалист по рекламе, PR-менеджер
Отлично все! Работаем с Алиной давно и очень довольны.
Приятно работать с ответственным и надежным заказчиком. Всем советую.
Ответный отзыв
libra-text
Елена 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$3
10 баллов
13 лет назад
Копирайтинг, рерайтинг
Довольна работой Алины - интересный слог, высокая оперативность. Рекомендую!
Очень приятно работать с заказчиком, который ставит четкие задания и своевременно оплачивает работу. Надеюсь, наше сотрудничество будет продолжено. Рекомендую работать с Еленой!
Ответный отзыв
Копирайтинг
15 отзывов
от $1
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