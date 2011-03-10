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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Хорошая работа! Выполнена в указанный срок и с учетом наших пожеланий. Спасибо, Алина! Рады нашему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать с человеком. Всегда своевременная оплата.
$25
10 баллов
12 лет назад
Отлично выполненная работа. Были написаны хорошие статьи и обзоры. Спасибо!
Ответный отзыв
Все отлично! Огромное спасибо за сотрудничество!
$30
10 баллов
12 лет назад
Рекомендую Алину, как ответственного и профессионального исполнителя!
Ответный отзыв
Довольна сотрудничеством! Очень пунктуальный и ответственный заказчик!
$50
10 баллов
12 лет назад
Отлично все! Работаем с Алиной давно и очень довольны.
Ответный отзыв
Приятно работать с ответственным и надежным заказчиком. Всем советую.
$3
10 баллов
13 лет назад
Довольна работой Алины - интересный слог, высокая оперативность. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень приятно работать с заказчиком, который ставит четкие задания и своевременно оплачивает работу. Надеюсь, наше сотрудничество будет продолжено. Рекомендую работать с Еленой!
Копирайтинг
15 отзывов
от $1
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