Приватный проект для Доценко Анжелики (wind-wings)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен1 заявка207 просмотров

Необходимо создать анимированное сердце в виде gif-изображения 100х100 пикселей или больше.

14 лет назад
Victorian_Lady
40 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Блестящая работа - за короткий срок! Отличный исполнитель, работаем дальше.
Снова приятное сотрудничество, мгновенная оплата, и только положительные эмоции. Спасибо.

Заявки фрилансеров

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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