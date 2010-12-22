Требуется сделать анимацию перелистывания страниц
Видео заставка
ТЗ для видео заставки
Длительность: 3-6 секунд.
Все должно быть в стиле мини мультика.
1 кадр: руки разворачивают ватман.
2 кадр: рука карандашем рисует линии из которых создается чертеж с надписью ntech
3 кадр: пила начинает пилить по линиям
4 кадр: молоток прибивает гвоздями чертеж к столу
5 кадр: куски отпиленного стола с ватманом падают в низ с грохотом
6 кадр: логотип превращается в цифровой вид
7 кадр: молот и пила прыгают в кружок и там застывают
8 кадр: потом видно общее лого
8,5 кадр: Лого втсряхивается (типа сзади что то упало)
Может кто что свое додумает.
Цвета должны быть естественными, такие как на лого.
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