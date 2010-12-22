Необходим специалист по созданию длительного (как очень короткометражный мультик) флеш анимированного ролика. К заявке обязательно прикладывайте ссылку на портфолио с подобными работами (анимации, мультфильмы, сложные флеш-баннеры). Заявки ...
Flash-анимация
Требуется сделать анимацию перелистывания страниц
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