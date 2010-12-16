Добавить анимацию

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Закрыт15 заявок229 просмотров

http://energo.altvis.ru/

нужно сделать в логотипе крутящийся подшипник, к кнопкам добавить анимацию, в пример можно взять http://www.podshipnik.ru/

14 лет назад
SaintSar
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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