Flash-ролик розыгрыша лотереи

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт6 заявок168 просмотров

Нужен ролик розыгрыша регулярной лотереи для сайта, на входе – имена и фамилии 6 победителей, которые нужно отобразить (можно например брать из текстового файла или как Вам удобней).

По сценарию: среди участников лотереи разыгрывается 1 главный приз (первое место), 2 вторых места и 3 третьих. Примерный ролик можете посмотреть на http://vasco.me/lottery/ Но хотелось бы увидеть несколько стилевых решений – можно черновых (напишите примерно сколько вариантов будет), не противоречащих фирменному стилю. Нужно несколько вариантов интересного и яркого персонажа, который бы легко запоминался и стал бы лицом фирменной продукции (попкорн). Также нужно несколько вариантов фоновой картинки и хотелось бы видеть на фоне публику, которая хлопала бы при выпадении каждого шара. Также несколько вариантов лототрона. После выпадения шара должны как-то показываться фамилия и имя победителя, например шар разрывается и изнутри появляется растущая надпись. И как-то нужно отобразить место победителя, например медаль напротив имени и фамилии или пьедестал.. Также нужен звук и кнопка "развернуть на весь экран". Целевая аудитория – молодежь от 10 до 25 лет, поэтому хочется что-то веселое и интересное. Фирма – дистрибьютер поп-корна, чипсов, кукурузных хлопьев, арахиса, семечек. Бренд Delicio.

Желательно указать к-во вариантов деталей ролика и условия работы (оплаты). И конечно срок.

14 лет назад
neboley
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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