Flash-анимация логотипа НМК

В общем вот есть логотип (в приложении).

Мне нужно ваше предложение по цене по каждому из вариантов. Так как в работу пойдет только один вариант.

1 вариант.

Планета вращается слева направо.

По кольцу справа налево сначала проходит надпись "национальная музыкальная корпорация", а далее текст "наши звезды - весь мир", а далее также по кольцу идут мелкие фотографии, их много, и ненужно чтобы можно было рассмотреть каждую, нужно именно эффект массовости. Там будут фотографии разных-разных певцов и певиц.

2 вариант.

Планета и кольцо не двигается. Перед планетой возникает полу-прозрачная надпись "наши звезды - весь мир". А далее перед планетой в разных точках планеты, начинают появляться маленькие фотографии певцов и певиц по одной штучку, со вспышкой (как на лого сейчас). Так же нужно передать эффект массовости из разных точек, фотографии разных певцов и певиц.

В любом из вариантов - это не должно перенимать на себя внимание с материала сайта. Вот сайт http://nmcnw.ru