Необходим специалист по созданию длительного (как очень короткометражный мультик) флеш анимированного ролика. К заявке обязательно прикладывайте ссылку на портфолио с подобными работами (анимации, мультфильмы, сложные флеш-баннеры). Заявки ...
Flash-анимация логотипа НМК
В общем вот есть логотип (в приложении).
Мне нужно ваше предложение по цене по каждому из вариантов. Так как в работу пойдет только один вариант.
1 вариант.
Планета вращается слева направо.
По кольцу справа налево сначала проходит надпись "национальная музыкальная корпорация", а далее текст "наши звезды - весь мир", а далее также по кольцу идут мелкие фотографии, их много, и ненужно чтобы можно было рассмотреть каждую, нужно именно эффект массовости. Там будут фотографии разных-разных певцов и певиц.
2 вариант.
Планета и кольцо не двигается. Перед планетой возникает полу-прозрачная надпись "наши звезды - весь мир". А далее перед планетой в разных точках планеты, начинают появляться маленькие фотографии певцов и певиц по одной штучку, со вспышкой (как на лого сейчас). Так же нужно передать эффект массовости из разных точек, фотографии разных певцов и певиц.
В любом из вариантов - это не должно перенимать на себя внимание с материала сайта. Вот сайт http://nmcnw.ru
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