Переделать новогоднюю открытку на флеше

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен11 заявок238 просмотров

Есть новогодняя музыкальная открытка на флеше с 2008 года! (смотрите вложение)

Необходимо сделать изменения..

1)Вместо крыс, сделать кроликов

2)И нанести название компании и контакты + надпись с 2011 годом!

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14 лет назад
maxxxos
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$50
2 дня
Очень доволен сотрудничеством с исполнителя! Профессиональный подход, оригинальные решения, вот что отличает данного человека! работа была выполнена точно в срок! Рекомендую !!!!!
Отличный заказчик! Четко поставленная задача, мгновенная оплата! Спасибо за сотрудничество Всем Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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