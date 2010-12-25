Необходимо создать шапку для сайта в виде видео ролика. Длительность 30-40 секунд. Наполнение, фоновое меняющееся видео, двигающийся автомобиль, работающий двигатель, крутящееся колесо, подшипник. Появляющиеся надписи с эффектами, картинки. Все должно быть ...
Переделать новогоднюю открытку на флеше
Есть новогодняя музыкальная открытка на флеше с 2008 года! (смотрите вложение)
Необходимо сделать изменения..
1)Вместо крыс, сделать кроликов
2)И нанести название компании и контакты + надпись с 2011 годом!
Указывайте стоимость + сроки
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