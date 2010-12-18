Необходимо создать шапку для сайта в виде видео ролика. Длительность 30-40 секунд. Наполнение, фоновое меняющееся видео, двигающийся автомобиль, работающий двигатель, крутящееся колесо, подшипник. Появляющиеся надписи с эффектами, картинки. Все должно быть ...
Flash-шапка для сайта (2 шт - зима + лето)
Необходимо два логотипа для сайта, на период зимы и на лето.
Необходимо использовать:
основное: слова «Название сайта+адрес сайта»
стиль букв: объемный, оформлен/обрамлен, в зависимости от времени года, либо зимними мотивами (снег, сугробы, снежинки, и т.д.), либо летними (трава, солнце, деревья и т.п.).
формат графики: flash
Пожалуйста ориентируйте сразу по ценам.
Остальные детали после согласования цен и условий.
От исполнителя требуется инициатива.
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