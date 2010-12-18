Flash-шапка для сайта (2 шт - зима + лето)

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт14 заявок213 просмотров

Необходимо два логотипа для сайта, на период зимы и на лето.

Необходимо использовать:

основное: слова «Название сайта+адрес сайта»

стиль букв: объемный, оформлен/обрамлен, в зависимости от времени года, либо зимними мотивами (снег, сугробы, снежинки, и т.д.), либо летними (трава, солнце, деревья и т.п.).

формат графики: flash

Пожалуйста ориентируйте сразу по ценам.

Остальные детали после согласования цен и условий.

От исполнителя требуется инициатива.

14 лет назад
imation
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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