Задача для флешера

Задача такая:

Нужно сделать вращающуюся землю в космосе (вращается по 1ой оси). на земле будут около 200 огоньков. Огоньки – это компании, с которыми сотрудничает фирма, которой нужен сайт. Нажимаем на огонек, происходит действие: замля начинает приближаться (как-нибудь красиво, с замылением, потрясываение и тп) и вот мы видим материк + небольшая информация компании и ссылка на их сайт.

Все фото материалы и тп предоставляю я. От вас только грамотная реализация.

Исполнитель понадобится примерно через неделю.

Пишите цену и сроки.

С уважением, Иван