Дописать Flash модуль

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Закрыт4 заявки169 просмотров

Нужно дописать flash модуль (информационный подсказчик – разметка площадей для строительного обьекта) на AS3.

Нужно сделать:

- Полную разметку схем

- Анимацию появления элементов

- Дописать хмл (что бы можно было легко интегрировать в него инф. базу с описанием площадей)

14 лет назад
oiwork
Олег 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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