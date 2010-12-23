Нужно сделать баннер с небольшой анимацией

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт9 заявок210 просмотров

На заднем плане необходимо разместить фото частного дома, по бокам можно разместить забор или ограду. Помимо травы должны быть красивые растения. На переднем плане – система полива, как на картинке либо что-то другое. Воду нужно пустить в 4-5 струй – это суть данной работы. Достаточно отобразить то, что она льётся.

Ширина баннера- 1100 px

В прикрепленном файле – нечто похожее на полив газонов.

14 лет назад
VIM2011
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Флеш баннер простой с текстом вылетающим

    $10

    В общем надо сделать flash-баннер с текстом вылетающим - 2 строки Международный телевизионный фестиваль популярной песни и музыки «ШЛЯГЕР» он будет размещен вот тут на сайте http://nmcnw.ru/o-kompanii.html вместо ...

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дописать Flash модуль

    Нужно дописать flash модуль (информационный подсказчик – разметка площадей для строительного обьекта) на AS3. Нужно сделать: - Полную разметку схем - Анимацию появления элементов ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Видео заставка

    ТЗ для видео заставки Длительность: 3-6 секунд. Все должно быть в стиле мини мультика. 1 кадр: руки разворачивают ватман. 2 кадр: рука карандашем рисует линии из которых создается чертеж с ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Flash-анимация логотипа НМК

    В общем вот есть логотип (в приложении). Мне нужно ваше предложение по цене по каждому из вариантов. Так как в работу пойдет только один вариант. 1 вариант. ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо сделать флеш интро

    $70

    Необходимо сделать интро, которым заказчик сможет на постоянной основе заменить установленное сейчас (новогоднее). Пример работы новогоднего интро можно увидеть на сайте http://www.excellence-karlsruhe.de/ До новогоднего было установлено: http://www.excellence-karlsruhe.de/intr/ Это ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Задача для флешера

    Задача такая: Нужно сделать вращающуюся землю в космосе (вращается по 1ой оси). на земле будут около 200 огоньков. Огоньки – это компании, с которыми сотрудничает фирма, которой нужен сайт. Нажимаем на ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделать новогоднюю открытку на флеше

    Есть новогодняя музыкальная открытка на флеше с 2008 года! (смотрите вложение) Необходимо сделать изменения.. 1)Вместо крыс, сделать кроликов 2)И нанести название компании и контакты + надпись ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Флеш-открытки

    Необходимо создать ряд простых веселых флеш-открыток (старый новый год, день св валентина, 23 февраля, 8 марта, с ДР) обязательно портфолио принципиальна низкая цена отвечать только в проект (не в личку) ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Flash-шапка для сайта (2 шт - зима + лето)

    Необходимо два логотипа для сайта, на период зимы и на лето. Необходимо использовать: основное: слова «Название сайта+адрес сайта» стиль букв: объемный, оформлен/обрамлен, в зависимости от времени года, либо зимними мотивами ...

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад