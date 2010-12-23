Нужно сделать баннер с небольшой анимацией

На заднем плане необходимо разместить фото частного дома, по бокам можно разместить забор или ограду. Помимо травы должны быть красивые растения. На переднем плане – система полива, как на картинке либо что-то другое. Воду нужно пустить в 4-5 струй – это суть данной работы. Достаточно отобразить то, что она льётся.

Ширина баннера- 1100 px

В прикрепленном файле – нечто похожее на полив газонов.