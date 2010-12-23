Флеш баннер простой с текстом вылетающим

В общем надо сделать flash-баннер с текстом вылетающим - 2 строки

Международный телевизионный фестиваль

популярной песни и музыки «ШЛЯГЕР»

он будет размещен вот тут на сайте http://nmcnw.ru/o-kompanii.html вместо статичной картинки которая там сейчас...

в общем нужно чтобы первое слово вылетало из под людей как-бы, а второе слово из под первого. Какая должна быть анимация я изобразил примерно тут http://nmcnw.ru/fl.gif

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