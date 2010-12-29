На заднем плане необходимо разместить фото частного дома, по бокам можно разместить забор или ограду. Помимо травы должны быть красивые растения. На переднем плане – система полива, как на картинке либо что-то другое. Воду ...
Флеш-проигрыватель для сайта
Нужен проигрыватель для сайта:
– в папке на сайте лежат видео файлы
– нужно просто эти файлы листать вперед-назад
Во вложениях сам плеер:
– видео (с кругом) по центру
– стрелки направо-налево прокручивают видео
– точки по середине = кол-ву видео, при нажатии прокручивается на это видео
Все остальное к плееру не относится.
Не хватает только шкалы загрузки видео, исполнителю вышлю.
Выбранный исполнитель
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