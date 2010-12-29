Флеш-проигрыватель для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен5 заявок241 просмотр

Нужен проигрыватель для сайта:

– в папке на сайте лежат видео файлы

– нужно просто эти файлы листать вперед-назад

Во вложениях сам плеер:

– видео (с кругом) по центру

– стрелки направо-налево прокручивают видео

– точки по середине = кол-ву видео, при нажатии прокручивается на это видео

Все остальное к плееру не относится.

Не хватает только шкалы загрузки видео, исполнителю вышлю.

14 лет назад
keith284487
Кирилл 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nk_ua
46 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$85
1 день
Восхищен! – вместо традиционной унылой самопрезентации я получил работающий пример. В результате другие заявки я даже не успел просмотреть; – несмотря на простоту проекта, я получил и вопросы, и разумные предложения; – я получил readme на 1 страницу со всеми комментариями и нюансами. Общение было приятным. Чувствуется, что человек думает не только о $$$ но и о заказчике.
Очень доволен сотрудничеством. Работать легко и приятно. Рекомендую, как надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

nk_ua
46 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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