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- Аудио проигрыватель с отображением аккордов232 просмотра
- Сайт студии свадебной фотографии Just Married193 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель! Понимает с полуслова, в своей области разбирается великолепно! До него мой проект делал один фрилансер - но не справился. Константин понял задачу без лишних объяснений - и сделал ее на все 100%. Спасибо!
Ответный отзыв
Заказчик великолепный. Работать легко и приятно. Оплата своевременная. Рекомендую
$85
10 баллов
13 лет назад
Восхищен! – вместо традиционной унылой самопрезентации я получил работающий пример. В результате другие заявки я даже не успел просмотреть; – несмотря на простоту проекта, я получил и вопросы, и разумные предложения; – я получил readme на 1 страницу со всеми комментариями и нюансами. Общение было приятным. Чувствуется, что человек думает не только о $$$ но и о заказчике.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством. Работать легко и приятно. Рекомендую, как надежного заказчика.
$50
10 баллов
13 лет назад
Все в срок и очень симпатично. Легко найти общий язык. И очень отзывчивое отношения ко всем просьбам. Весьма довольны работой. При возможности будем сотрудничать еще!
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством.
$15
10 баллов
13 лет назад
Спасибо, все сделано качественно, а главное очень оперативно, плюс прилагалось подробное руководство по размещению на сайте. Очень приятно с Константином работать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество