Восхищен! – вместо традиционной унылой самопрезентации я получил работающий пример. В результате другие заявки я даже не успел просмотреть; – несмотря на простоту проекта, я получил и вопросы, и разумные предложения; – я получил readme на 1 страницу со всеми комментариями и нюансами. Общение было приятным. Чувствуется, что человек думает не только о $$$ но и о заказчике.