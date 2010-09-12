nk_ua

Константин nk_ua

 
45 летУкраина/Николаев
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
webdmitrix
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Поставить ссылки на кнопках в Flash игре на AS3
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Webasic
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Флеш меню
Отличный исполнитель! Понимает с полуслова, в своей области разбирается великолепно! До него мой проект делал один фрилансер - но не справился. Константин понял задачу без лишних объяснений - и сделал ее на все 100%. Спасибо!
Заказчик великолепный. Работать легко и приятно. Оплата своевременная. Рекомендую
Ответный отзыв
keith284487
Кирилл 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$85
10 баллов
13 лет назад
Флеш-проигрыватель для сайта
Восхищен! – вместо традиционной унылой самопрезентации я получил работающий пример. В результате другие заявки я даже не успел просмотреть; – несмотря на простоту проекта, я получил и вопросы, и разумные предложения; – я получил readme на 1 страницу со всеми комментариями и нюансами. Общение было приятным. Чувствуется, что человек думает не только о $$$ но и о заказчике.
Очень доволен сотрудничеством. Работать легко и приятно. Рекомендую, как надежного заказчика.
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Флеш галерея
Все в срок и очень симпатично. Легко найти общий язык. И очень отзывчивое отношения ко всем просьбам. Весьма довольны работой. При возможности будем сотрудничать еще!
Очень доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
xcom75
Алексй 
48 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Доработка Flash хедера
Спасибо, все сделано качественно, а главное очень оперативно, плюс прилагалось подробное руководство по размещению на сайте. Очень приятно с Константином работать.
Отличный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв