Нужно сделать "шапку" на сайт. Размер по ширине 986 пикселей, по высоте до 250 пикселей, но лутше в меньшую сторону. Подробности в личку.
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Имеется объект "робот" в 3D Max, необходимо выполнить рендер на его базе в ~10 положениях (для разделов сайта) с добавлением 3D объектов и подбором наиболее благоприятных ракурсов. Т.е. на выходе должно получиться ~10 картинок в формате ...3D-графика1 исполнительЗавершен13 лет назад
Для сайта www.mylex.com.ua необходимо разработать логотип+текст(написание названия "Майлекс") и фирменного персонажа(желательно в 3D)Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо: 1. Прописать на кнопки ссылки на страницы сайта.(так сказать базовый вариант будет находиться на главной странице сайта) 2. Модифицировать хедер, т.е. убрать"падающие" кнопки,фон и "влетающий" лого, оставить только анимированные кнопки , лого и фон ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $150
Необходимо перевести сайт под TYPO3 и доработать.Перенос контента не требуется. Подробности в личку.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
10 лет назад
В очередной раз принял заказ, и в очередной раз остался очень доволен совместной работой с Алексеем.
Ответный отзыв
В очередной раз остался доволен работой с данным исполнителем. Хотелось бы пожелать ему дальнейших успехов и много хороших заказчиков :).
$100
10 баллов
10 лет назад
Хорошо сработались, Заказчик всегда на связи, любые вопросы по заданию решаются мгновенно. Оплата своевременная. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работа выполнена качественно, точно в соответствии с моими пожеланиями и требованиями ТЗ (даже больше чем оговаривалось первоначально). Исполнитель оперативен, очень приятен в общении, всегда идет навстречу пожеланиям заказчика. От сотрудничества остались только позитивные эмоции. Чувствуется высокий профессиональный уровень и хорошая многолетняя практика. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с данным исполнителем.
$15
10 баллов
13 лет назад
Отличный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Спасибо, все сделано качественно, а главное очень оперативно, плюс прилагалось подробное руководство по размещению на сайте. Очень приятно с Константином работать.