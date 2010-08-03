xcom75

Алексй xcom75

 
48 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Solventi
Каспар 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Приватно для Ресьян Каспар (Solventi)
В очередной раз принял заказ, и в очередной раз остался очень доволен совместной работой с Алексеем.
В очередной раз остался доволен работой с данным исполнителем. Хотелось бы пожелать ему дальнейших успехов и много хороших заказчиков :).
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Solventi
Каспар 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Выполнить рендер 3D объекта
Хорошо сработались, Заказчик всегда на связи, любые вопросы по заданию решаются мгновенно. Оплата своевременная. Рекомендую.
Работа выполнена качественно, точно в соответствии с моими пожеланиями и требованиями ТЗ (даже больше чем оговаривалось первоначально). Исполнитель оперативен, очень приятен в общении, всегда идет навстречу пожеланиям заказчика. От сотрудничества остались только позитивные эмоции. Чувствуется высокий профессиональный уровень и хорошая многолетняя практика. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с данным исполнителем.
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nk_ua
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Доработка Flash хедера
Отличный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Спасибо, все сделано качественно, а главное очень оперативно, плюс прилагалось подробное руководство по размещению на сайте. Очень приятно с Константином работать.
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