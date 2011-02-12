Нужен Дизайн сайта коммерческого учебного заведения, детали в файле. PSD-макет главной и внутренних, резиновый, разложен по слоям, подбор клипартов и пр. детали. Предложения по использованию jquery, анимации, эффектов. ...
Приватно для Ресьян Каспар (Solventi)
Нужно сделать "шапку" на сайт.
Размер по ширине 986 пикселей, по высоте до 250 пикселей, но лутше в меньшую сторону.
Подробности в личку.
Выбранный исполнитель
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