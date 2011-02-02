Нужен Дизайн сайта коммерческого учебного заведения, детали в файле. PSD-макет главной и внутренних, резиновый, разложен по слоям, подбор клипартов и пр. детали. Предложения по использованию jquery, анимации, эффектов. ...
Оформление и продвижение группы Vkontakte
Создание и оформление группы в социальной сети Vkontakte, создание уникального брендированного дизайна. Особых требований не нужно, все должно быть довольно просто и со вкусом. Привличение целевых пользователей в группу от 1000 человек
Заявки фрилансеров
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