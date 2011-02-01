Мы продаём готовые магазины "под-ключ" и решили перейти на движок Web-Assyst. Мы интеграторы и по большей частью занимаемся контентом, SEO/продвижением. Нас интересуют шаблоны которые бы выглядели поизящней бесплатных для тех клиентов, которые пока на ...
Редизайн под ключ
Сайт разработан в 2007 и требует обновления.
ТЗ готово на 80%, могу выслать на ознакомление.
Все картинки и иллюстрации есть, требуется отрисовка иконок, личный вкус исполнителя и желание работать. На основе данного проекта будем делать еще 2а (заменим только иллюстрации в шапке и название).
Кто нужен. Тот кто поможет довести дизайн до ума, все сверстает и установит нужные модули.
Если вы готовы выполнить только часть, напишите какую. Стоимость услуг и ссылки на работы кидайте в личку.
ответим всем.
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