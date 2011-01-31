Нужен дизайн корпоративного сайта

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки262 просмотра

Надо сделать сайт в деловом стиле.

Разделы будут стандартные - о компании, услуги, контакты и т.п. Структуру сайта пришлю исполнителю.

Сайт будет о тренингах, поэтому в качестве примера, что хочу получить, привожу сайты из этой же области:

etci.ru

norca.ru

arttrening.ru

Цена 4000р. или предлагайте свою цену.

14 лет назад
fastjob
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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