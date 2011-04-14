Редизайн шаблона joomla + вёрстка + лого

Неадекватный заказчик, просто нет слов, фрилансеры обратите вмнимание - не советую с ним работать! По ТЗ было сделано все, предоплаты никакой не получал! К тому же ТЗ вообще не совсем понятное было, да и на свои вопросы я не мог получить внятных ответов!