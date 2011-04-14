Редизайн шаблона joomla + вёрстка + лого

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки244 просмотра

Есть шаблон с www.rockettheme.com "Panacea" и контент.

Необходимо разработать сайт по шаблону Panacea, установить и сдать строго в указанные сроки.

Опыт работы с шаблонами rockettheme обязателен.

При предоставлении заявки прошу заранее ознакомится с ТЗ.

Joomla
14 лет назад
klip
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
14 лет назад
$250
7 дней
Etot ispolnitelj prosto propal i perestal otve4at na soobshenija. Budte ostorozhny.
Неадекватный заказчик, просто нет слов, фрилансеры обратите вмнимание - не советую с ним работать! По ТЗ было сделано все, предоплаты никакой не получал! К тому же ТЗ вообще не совсем понятное было, да и на свои вопросы я не мог получить внятных ответов!

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
14 лет назад

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