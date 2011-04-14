Необходим дизайн и качественная верстка сайта по продаже судового оборудования. Основные разделы: Каталог товаров Информация о компании Фотогалерея Доска объявлений Подробное ТЗ выбранным кандидатам. ...
Редизайн шаблона joomla + вёрстка + лого
Есть шаблон с www.rockettheme.com "Panacea" и контент.
Необходимо разработать сайт по шаблону Panacea, установить и сдать строго в указанные сроки.
Опыт работы с шаблонами rockettheme обязателен.
При предоставлении заявки прошу заранее ознакомится с ТЗ.
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