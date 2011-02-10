Дизайн сайта образовательной тематики - English

Работа была выполнена точно в срок. После демонстрации первого макета я попросил сделать небольшие изменения в дизайне. Мне были предложены еще несколько вариантов. Выбранный вариант полностью удовлетворял моим требованиям. Еще хочется добавить, что в процессе верстки не возникло ни одной проблемы, что говорит о профессионально подготовленном PSD-файле. Итог - Очень доволен результатом работы.