Уважаемые фрилансеры... нужно разработать дизайн для сайта клана одной онлайн браузерной игры. клан называется ОЛИМП поэтому в дизайне должна быть олимпийская тематика на данный момент сайт на DLE вот он http://www.olymp-clan.ru/index.php?action_skin_change=yes&skin_name=Olymp ...
Дизайн сайта образовательной тематики - English
Нужен дизайн для сайта образовательной тематики на английском языке.
Сайт сделан на WordPress, построен по типу блога.
Дизайн нужен простой, картинок не много, но с хорошей проработкой
стилей - h1-h5, a, ul, img, меню верхнее, в сайдбаре, в футере и тп
Присылайте предложения по ценам и срокам.
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