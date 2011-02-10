Дизайн сайта образовательной тематики - English

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок235 просмотров

Нужен дизайн для сайта образовательной тематики на английском языке.

Сайт сделан на WordPress, построен по типу блога.

Дизайн нужен простой, картинок не много, но с хорошей проработкой

стилей - h1-h5, a, ul, img, меню верхнее, в сайдбаре, в футере и тп

Присылайте предложения по ценам и срокам.

WordPress
14 лет назад
selfprofit
Дмитрий 
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

gya
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$50
5 дней
Работа была выполнена точно в срок. После демонстрации первого макета я попросил сделать небольшие изменения в дизайне. Мне были предложены еще несколько вариантов. Выбранный вариант полностью удовлетворял моим требованиям. Еще хочется добавить, что в процессе верстки не возникло ни одной проблемы, что говорит о профессионально подготовленном PSD-файле. Итог - Очень доволен результатом работы.
Спасибо!

Заявки фрилансеров

gya
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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