Требуется дизайн для форума авто клуба, движок форума PHP BB 3.0.8, и требуется интегрировать его туда! Стоимость работы: Дизайн: 3000р Интеграция: 1000р
Дизайн форума PHPBB 3
Есть форум на PHPBB 2. Необходимо перерисовать имеющийся дизайн форума для версии PHPBB 3. Стоимость и сроки указывайте здесь.
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