Нарисовать 20 web-страниц в формате Photoshop

Сделал 10% от проекта, получил деньги за 10% проекта. Сутки на связь не выходил, вышел в срок здачи с готовой работой. Работу выслал на почту. Вобщем неделю я прождал перед тем как этот отзыв написать. Заказчик испарился, хотя в этом венил меня!!! Работу получается проделал зря!!!