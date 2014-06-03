Нарисовать 20 web-страниц в формате Photoshop

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок314 просмотров

Отрисовать по имеющемуся шаблону внешний вид 20 страниц существующего сайта, под нарезку HTML.

Минимум творчества, все строго по шаблонам в формате Photoshop (psd).

От исполнителя: отличное владение программой Photoshop (CS3 - CS5)

Подробнее:

Вам высылается русский psd шаблон и указываются страницы существующего (eng) сайта, которые нужно перерисовать в соответствии с присланным шаблоном. На выходе должно получится от вас 20 файлов psd с эскизами 20 страниц.

Оплата: возможны любые варианты, электронными деньгами, переводом или наличными в Москве.

Преимущество: цена + сроки исполнения (указывайте в заявке).

HTML
14 лет назад
aversco
Игорь 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

Pro100Telo
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$5
3 дня
Сделал 10% от всего проекта, получил деньги и пропал.
Сделал 10% от проекта, получил деньги за 10% проекта. Сутки на связь не выходил, вышел в срок здачи с готовой работой. Работу выслал на почту. Вобщем неделю я прождал перед тем как этот отзыв написать. Заказчик испарился, хотя в этом венил меня!!! Работу получается проделал зря!!!
genafdrvX
Геннадий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$100
4 дня
Рад сотрудничеству
Хороший заказчик и человек в целом! Поставил конкретную задачу и не требовал того, что не входило в Т.З. Оплату производил по факту выполнения, даже иногда раньше. Спасибо Игорь, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Pro100Telo
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
genafdrvX
Геннадий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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