Требуется дизайн сайта

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок133 просмотра

Требуется дизайн сайта.Тематика 1С.

Сроки короткие,кандидатам чье портфоио и цена устроит, вышлю ТЗ.

Оплата, нарисовали,показали,внесли доработки, получили оплату,передали исходники.

Спасибо за внимание.

14 лет назад
webjobes
Николай 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

CharmingGirl
35 лет
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$80
2 дня

Заявки фрилансеров

CharmingGirl
35 лет
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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