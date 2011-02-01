Поправить CSS в меню Джумлы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок297 просмотров

Нужно немного поправить неправильное отображение стилей меню для Internet Explorer в Джумле.

Сайт: http://content-factory.ru

Подробности - в прикрепленном файле.

Рассматриваются предложения ТОЛЬКО С УКАЗАНИЕМ ЦЕНЫ.

CSSJoomla
14 лет назад
Witchy
Дарья 
42 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

vit_kompressor
Виталий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Виталий очень оперативно, без лишних вопросов выполнил работу. Отлично разбирается в том, что делает и - что не менее важно - знает реальную стоимость выполняемой работы. Делает все быстро, четко по заданию и не заламывает цены. Спасибо за сотрудничество! Буду обращаться еще, рекомендую всем!
Хороший заказчик, приятен в общении, четко описывает задачу, своевременно оплачивает работу. Приятно было работать. Спасибо Дарья!

Заявки фрилансеров

vit_kompressor
Виталий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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