Поправить CSS в меню Джумлы

Виталий очень оперативно, без лишних вопросов выполнил работу. Отлично разбирается в том, что делает и - что не менее важно - знает реальную стоимость выполняемой работы. Делает все быстро, четко по заданию и не заламывает цены. Спасибо за сотрудничество! Буду обращаться еще, рекомендую всем!