1. Логотип - с определенным предпочтением, в разных размерах, и разных форматов. 2. Иконки - иконка парень, иконка девушка - с определенным предпочтением, в разных размерах. 3. Стиль - более похожий на facebook ...
Поправить CSS в меню Джумлы
Нужно немного поправить неправильное отображение стилей меню для Internet Explorer в Джумле.
Сайт: http://content-factory.ru
Подробности - в прикрепленном файле.
Рассматриваются предложения ТОЛЬКО С УКАЗАНИЕМ ЦЕНЫ.
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