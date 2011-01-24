vit_kompressor

Виталий vit_kompressor

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Верстка, JS/jQuery программирование, оптимизация размера сайта.

Верстка

- по стандартам XHTML Strict, CSS2-3

- кроссбраузерно (IE 6-8, Opera 9+, FireFox 2+, Chrome 3+)

- семантично, валидно

- оптимизация графики и кода сайта

Дополнительные услуги

- подключение и настройка JavaScript

- написание JavaScript, jQuery скриптов

- оптимизация скорости загрузки сайта

Отзывы заказчиков

yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Отверстать валидно, кросбраузерно, дивно
Отличная работа верстка просто супер, полностью валидная РЕКОМЕНДУЮ
Приятно было работать с хорошим заказчиком. Спасибо!
Ответный отзыв
Witchy
Дарья 
42 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
10 отзывов
$3
10 баллов
14 лет назад
Поправить CSS в меню Джумлы
CSSJoomla
Виталий очень оперативно, без лишних вопросов выполнил работу. Отлично разбирается в том, что делает и - что не менее важно - знает реальную стоимость выполняемой работы. Делает все быстро, четко по заданию и не заламывает цены. Спасибо за сотрудничество! Буду обращаться еще, рекомендую всем!
Хороший заказчик, приятен в общении, четко описывает задачу, своевременно оплачивает работу. Приятно было работать. Спасибо Дарья!
Ответный отзыв
4pin
47 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
$10
10 баллов
14 лет назад
Убрать ошибку при изображении в ИЕ.
Не успел подумать а всё сделано. Адекватный человек знающий своё дело. Работой доволен. выполнена быстро и качественно. Буду продолжать сотрудничество. РЕКОМЕНДУЮ
Приятно было работать с Владимиром. Четко описал задачу, оплатил без задержек. Спасибо!
Ответный отзыв
Benjamin
40 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Правка выпадающего меню
Все сделано, как и договаривались.
Четко описал правки. Оплатил без задержек. Спасибо.
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва
от $20
от 1 дня
#675
Веб-программирование
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#4480