Верстка, JS/jQuery программирование, оптимизация размера сайта.
Верстка
- по стандартам XHTML Strict, CSS2-3
- кроссбраузерно (IE 6-8, Opera 9+, FireFox 2+, Chrome 3+)
- семантично, валидно
- оптимизация графики и кода сайта
Дополнительные услуги
- подключение и настройка JavaScript
- написание JavaScript, jQuery скриптов
- оптимизация скорости загрузки сайта
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
14 лет назад
Отличная работа верстка просто супер, полностью валидная РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
Приятно было работать с хорошим заказчиком. Спасибо!
$3
10 баллов
14 лет назад
CSSJoomla
Виталий очень оперативно, без лишних вопросов выполнил работу. Отлично разбирается в том, что делает и - что не менее важно - знает реальную стоимость выполняемой работы. Делает все быстро, четко по заданию и не заламывает цены. Спасибо за сотрудничество! Буду обращаться еще, рекомендую всем!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, приятен в общении, четко описывает задачу, своевременно оплачивает работу. Приятно было работать. Спасибо Дарья!
$10
10 баллов
14 лет назад
Не успел подумать а всё сделано. Адекватный человек знающий своё дело. Работой доволен. выполнена быстро и качественно. Буду продолжать сотрудничество. РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
Приятно было работать с Владимиром. Четко описал задачу, оплатил без задержек. Спасибо!
$5
10 баллов
14 лет назад
Все сделано, как и договаривались.
Ответный отзыв
Четко описал правки. Оплатил без задержек. Спасибо.
HTML-верстка
4 отзыва
от $20
от 1 дня
#675
Веб-программирование
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#4480