Убрать ошибку при изображении в ИЕ.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок1024 просмотра

Нужно убрать ошибку при изображении в ИЕ, http://911.sidoruk2000.colocall.com/ верхняя шапка меню улетает вверх. Жду предложений.

14 лет назад
4pin
47 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

vit_kompressor
Виталий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Не успел подумать а всё сделано. Адекватный человек знающий своё дело. Работой доволен. выполнена быстро и качественно. Буду продолжать сотрудничество. РЕКОМЕНДУЮ
Приятно было работать с Владимиром. Четко описал задачу, оплатил без задержек. Спасибо!

Заявки фрилансеров

vit_kompressor
Виталий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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