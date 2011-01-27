Макет и ТЗ вышлю на почту.
Изменение дизайнов под собственную CMS
Требуется переделать дизайн с 10 сайтов и сделать из них шаблоны по определённому ТЗ (для уникальной CMS), работа для верстальщиков, знающих HTML и CSS .
Конкретнее: Имеется собственная CMS с универсальной структурой и синтаксисом тэгов. Имеется ряд шаблонов под Joomla + VirtueMart, т.е. интернет магазины, необходимо из них сделать специальные шаблоны.
Мануалка под CMS и полное ТЗ присутствуют и будут доступны, после выбора фрилансера.
Срок выполнения 1-2 диз/сутки.
Предлагайте ваши цены и пишите контакты для связи.
Цена указана за всю работу.
Заявки фрилансеров
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