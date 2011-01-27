Изменение дизайнов под собственную CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки206 просмотров

Требуется переделать дизайн с 10 сайтов и сделать из них шаблоны по определённому ТЗ (для уникальной CMS), работа для верстальщиков, знающих HTML и CSS .

Конкретнее: Имеется собственная CMS с универсальной структурой и синтаксисом тэгов. Имеется ряд шаблонов под Joomla + VirtueMart, т.е. интернет магазины, необходимо из них сделать специальные шаблоны.

Мануалка под CMS и полное ТЗ присутствуют и будут доступны, после выбора фрилансера.

Срок выполнения 1-2 диз/сутки.

Предлагайте ваши цены и пишите контакты для связи.

Цена указана за всю работу.

CSSHTMLJoomla
14 лет назад
denza2
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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