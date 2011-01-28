Исправить косяк в дивной вёрстке

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Сайт: http://eokons.ru

Использовал дивную вёрстку, слои идут друг под другом, позиционирование relative.

Получился косяк, который не могу исправить.

Как сделать, что бы для таких блоков, как "green" не задавать высоту? Внутри слоя green есть еще один слой.

Сейчас если я не укажу высоту для green, то при заполнении внутреннего слоя у green не будет повторяться фон вниз.

Если я указываю высоту, то если у внутреннего слоя высота больше, чем заданная у green, то он обрезается.

Мне нужно, что бы все слои relative тихо-мирно шли друг под другом, высота могла у них меняться, фон продолжался, ничего не обрезалось, друг на друга не наползало.

Обращаться с готовым лекарством - сразу же оплата.

14 лет назад
Anysidor
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

set_Zp
33 года
15 лет в сервисе
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14 лет назад
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set_Zp
33 года
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Был
3 года назад
14 лет назад

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