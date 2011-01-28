Добрый день! Планирую сделать для себя сайт (как хобби) туристической тематики. Хочу для него заказать шаблон, CMS будет Joomla. Шаблон нужен такой, что бы мне только осталось установить его в админке и всё заработало. ...
Исправить косяк в дивной вёрстке
Сайт: http://eokons.ru
Использовал дивную вёрстку, слои идут друг под другом, позиционирование relative.
Получился косяк, который не могу исправить.
Как сделать, что бы для таких блоков, как "green" не задавать высоту? Внутри слоя green есть еще один слой.
Сейчас если я не укажу высоту для green, то при заполнении внутреннего слоя у green не будет повторяться фон вниз.
Если я указываю высоту, то если у внутреннего слоя высота больше, чем заданная у green, то он обрезается.
Мне нужно, что бы все слои relative тихо-мирно шли друг под другом, высота могла у них меняться, фон продолжался, ничего не обрезалось, друг на друга не наползало.
Обращаться с готовым лекарством - сразу же оплата.
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