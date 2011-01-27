Нужно сверстать макет согласно ТЗ К сожалению, исходника на фотошопе нет, верстать придется вот с этого источника: http://cms.template-help.com/osc_32411/index.php с незначительными изменениями, которые оговорены в ТЗ. Верстка нужна компактная, кроссбраузерная, ...
Правка и настройка шаблона форума (IPB)
Приветствую всех.
Форум: http://forum.autotuni.ru
Включая все его разделы:
http://forum.autotuni.ru/index.php?app=blog
http://forum.autotuni.ru/index.php?app=downloads
http://forum.autotuni.ru/index.php?app=gallery
Нужен человек, который сможет сделать следующее:
1.) Настроить стиль форума (фон, цвета и все прочее) так, чтобы он был схож на дизайн http://autotuni.ru
2.) Устранить все лишние кнопки, глюки в верстке и прочее.
3.) Отрисовать все кнопки и необходимые иконки форума, если это потребуется.
В личку не пишите.
Очень желательно, чтобы у вас был опыт работы с IPB, работа очень срочная.
Ваши цены за работу + сроки указывайте в предложениях.
Предоплата только в случаях, когда у вас аттестат вебмани персональный или выше.
Общаемся только через ICQ, скайпы, e-mail - мимо.
Жду ваши предложения!
С уважением.
Заявки фрилансеров
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