Правка и настройка шаблона форума (IPB)

Приветствую всех.

Форум: http://forum.autotuni.ru

Включая все его разделы:

http://forum.autotuni.ru/index.php?app=blog

http://forum.autotuni.ru/index.php?app=downloads

http://forum.autotuni.ru/index.php?app=gallery

Нужен человек, который сможет сделать следующее:

1.) Настроить стиль форума (фон, цвета и все прочее) так, чтобы он был схож на дизайн http://autotuni.ru

2.) Устранить все лишние кнопки, глюки в верстке и прочее.

3.) Отрисовать все кнопки и необходимые иконки форума, если это потребуется.

В личку не пишите.

Очень желательно, чтобы у вас был опыт работы с IPB, работа очень срочная.

Ваши цены за работу + сроки указывайте в предложениях.

Предоплата только в случаях, когда у вас аттестат вебмани персональный или выше.

Общаемся только через ICQ, скайпы, e-mail - мимо.

Жду ваши предложения!

С уважением.