Предлагаю в 2 раза дороже, чем оно того стоит, сам ковырял эти макеты. Нужно сверстать 60 страниц. Структура простая (всё ровное и перпендикулярное), большая часть страниц – однотипные ...
Сверстать макет.
Нужно сверстать макет согласно ТЗ
К сожалению, исходника на фотошопе нет, верстать придется вот с этого источника: http://cms.template-help.com/osc_32411/index.php с незначительными изменениями, которые оговорены в ТЗ.
Верстка нужна компактная, кроссбраузерная, с грамотным CSS. То, что есть в источнике - впринципе неплохо, но нужно лучше. Если кто-то не понимает, как сделать лучше - просьба не беспокоиться.
ТЗ пришлю на почту.
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