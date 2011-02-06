Нужно сверстать макет согласно ТЗ

К сожалению, исходника на фотошопе нет, верстать придется вот с этого источника: http://cms.template-help.com/osc_32411/index.php с незначительными изменениями, которые оговорены в ТЗ.

Верстка нужна компактная, кроссбраузерная, с грамотным CSS. То, что есть в источнике - впринципе неплохо, но нужно лучше. Если кто-то не понимает, как сделать лучше - просьба не беспокоиться.

ТЗ пришлю на почту.