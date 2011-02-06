Сверстать макет.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок506 просмотров

Нужно сверстать макет согласно ТЗ

К сожалению, исходника на фотошопе нет, верстать придется вот с этого источника: http://cms.template-help.com/osc_32411/index.php с незначительными изменениями, которые оговорены в ТЗ.

Верстка нужна компактная, кроссбраузерная, с грамотным CSS. То, что есть в источнике - впринципе неплохо, но нужно лучше. Если кто-то не понимает, как сделать лучше - просьба не беспокоиться.

ТЗ пришлю на почту.

CSS
14 лет назад
Areksy
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Работа выполнена хорошо, все согласно ТЗ. Очень рад работать с Игорем, отдал ему уже много проектов, и ни разу не пожалел!
С огромным удовольствием работаю с Алексеем. Всегда четкое ТЗ и своевременная оплата. Рад сотрудничеству и надеюсь на дальнейшее :)

Заявки фрилансеров

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад