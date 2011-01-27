Cверстать дизайн и поставить на CMS

Добрый вечер дорогие работники. Собственно надо сверстать дизайн в PSD и поставить верстку на CMS.

От Вас хотелось бы услышать стоимость.

Сделать работу надо до завтра, до 18:00 по МСК. Жду Ваших предложений.

Верстка должна быть один в один как выглядит макет, все детали должны присутствовать. Кроссбраузерно, валидно.

Дизайн сайта исполнителю.