Необходимо срочно наверстать простой макет мз ЖПГ. Сложности никакой. Срочно. Часа 2-3
Cверстать дизайн и поставить на CMS
Добрый вечер дорогие работники. Собственно надо сверстать дизайн в PSD и поставить верстку на CMS.
От Вас хотелось бы услышать стоимость.
Сделать работу надо до завтра, до 18:00 по МСК. Жду Ваших предложений.
Верстка должна быть один в один как выглядит макет, все детали должны присутствовать. Кроссбраузерно, валидно.
Дизайн сайта исполнителю.
Заявки фрилансеров
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