Натянуть шаблон на OScommerce

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки212 просмотров

Есть сайт - mobilka36.ru

Есть новый дизайн для сайта в psd (превью главной страницы сайта в приложении к проекту)

Нужно сделать из psd шаблон под oscommerce Vam Edition

14 лет назад
kirukato
Иван 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

gyur
Юрий 
56 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$80
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень положительльный, и адекватный человек, побольше бы таких заказчиков. По десятибадьной системе - твердая десять

Заявки фрилансеров

gyur
Юрий 
56 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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