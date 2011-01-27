Закрепить корзину при прокрутке страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок182 просмотра

Вот пример: http://model.nsavitsky.dev.xiag.ch/taxonomy/term/2 мы находимся в разделе с длинным списком блюд. Слева у нас находится корзина с товарами. Ваша задача сделать так, что при прокрутке страницы, корзина закреплялась в верхнем окне экрана. Как сейчас это и как должно быть привел на скринах.

Реализация для IE 6 и выше

Опера, Хром, Мозила

14 лет назад
dron
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Qwadius
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Отлично справился с заданием, сделано было в кратчайшие сроки.
Понравилось работать. Четко была поставлена задача, оплата произведена в срок. Никаких проблем в работе.

Заявки фрилансеров

Qwadius
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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