Верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен26 заявок476 просмотров

Нужна верстка, картинка в приложении.

Если вы можете сделать шаблон для битрикса, укажите сколько будет стоить.

14 лет назад
Valerchik
Гость 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

osven
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Отличный верстальщик! Заказ на верстку выполнил за пару часов, несмотря на то что задача была поставлена в 2 часа ночи. Сделано качественно и быстро! Буду работать с человеком и дальше.
Отличный заказчик. Четкое и подробное тз, оплата в срок. Буду рад к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

osven
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка для phpnuke

    $25

    Версия RusNuke Current скачано с http://rus-phpnuke.com Блок содержимого - резиновый по ширине монитора Блок меню резиновый по содержимому Особенность - шрифт меню GOST type B

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать страницы по скринам без PSD

    Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Необходимо сверстать 10 однотипных (в целом три типа) страниц. Скрипты: некоторые картинки выступают ссылками, при подведении мышки к ним, они должны поменяться, некоторые увеличится. PSD нет, макеты достаточно ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка простого макета

    $20

    Необходимо сверстать простой шаблон. - в шапке будет слайд-шоу на JS (пока просто учесть это) - Надписи в блоке "Коллекции сувениров" - это картинки - шаблон сверстан в Excel ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать аналог сайта

    $30

    Задача заключается в следующем: есть сайт, на самописном движке, необходимо "содрать" с него дизайн, немного изменить некоторые элементы (о них я скажу) и "натянуть" на популярную CMS, предпочтительно Wordpress. При успешном выполнении ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать вёрстку макета

    Задание сделать верстку в соответствии с макетом. Требования: Валидный HTML, CSS код. Отображение во всех известных браузерах. Изображения должны быть объединены в спрайты Верстка резиновая от 1000 ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вёрстка

    Необходимо создать вёрстку 2 страници Стоимость: 1500 рублей Файлы psd вышлю после согласования. Вёрстка должна быть адаптирована под браузеры: Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, FF Внимание: не качественное исполнение ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка PSD

    $50

    Нужно сверстать PSD. Блочная, кроссбраузерная, валидная, минимальный код. Дополнительно - адаптация для Next Generation CMS. Левый верхний угол — это категории. Левый нижний угол (ниже полосы) — блок для ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад