Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Необходимо сверстать 10 однотипных (в целом три типа) страниц. Скрипты: некоторые картинки выступают ссылками, при подведении мышки к ним, они должны поменяться, некоторые увеличится. PSD нет, макеты достаточно ...
Верстка для phpnuke
Версия RusNuke Current скачано с http://rus-phpnuke.com
Блок содержимого - резиновый по ширине монитора
Блок меню резиновый по содержимому
Особенность - шрифт меню GOST type B
Заявки фрилансеров
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