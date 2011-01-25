Верстка для phpnuke

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки145 просмотров

Версия RusNuke Current скачано с http://rus-phpnuke.com

Блок содержимого - резиновый по ширине монитора

Блок меню резиновый по содержимому

Особенность - шрифт меню GOST type B

14 лет назад
vikingG
Иван 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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