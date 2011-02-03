Сделать аналог сайта

Задача заключается в следующем: есть сайт, на самописном движке, необходимо "содрать" с него дизайн, немного изменить некоторые элементы (о них я скажу) и "натянуть" на популярную CMS, предпочтительно Wordpress.

При успешном выполнении заказа смогу загрузить работой на несколько месяцев.