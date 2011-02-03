HTML верстка + jQuery

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок282 просмотра

Требуется html верстка (есть выпадающее меню) + jQuery (карусель).

PS потребуется применение @font-face

HTMLjQuery
14 лет назад
customer
Алексей 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kaktus312
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$55
3 дня
Качественная работа, хороший специалист.
Отличный заказчик. Предоставил чёткое ТЗ и качественный материал для работы. Оплату произвёл вовремя и в полном объёме. Продолжаем плодотворно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

kaktus312
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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